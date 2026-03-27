LIVORNO - “L’URGENZA DEL NUOVO OSPEDALE DIPENDE DA QUELLO ATTUALE”

Il tema della progettazione ha incontrato qualche ritardo e a Livorno c’è urgenza di un nuovo ospedale. Tuttavia dice l’assessore al sociale Andrea Raspanti, i cantieri nell’attuale ospedale ci sono. Si sta intervenendo sul blocco operatorio, sugli acquisti di nuovi macchinari, sul padiglione 5 e 24, ma c’è bisogno di un ulteriore sforzo per ripristinare integralmente il 4 e 6 padiglione. A fronte dei tagli sulla sanità c’è necessità di un intervento il prima possibile sul vecchio ospedale che diventerà cittadella della salute, ad integrazione della nuova struttura ospedaliera.