FIRENZE - MALTEMPO: MENO CALDO MA CADUTA ALBERI

Un acquazzone su Firenze ha smorzato a metà giornata la cappa di caldo torrido che da giorni grava sul capoluogo toscano dove la protezione civile ha indicato codice di rischio ‘rosso’ per dieci giorni consecutivi. Venti di aria fresca hanno in parte rimpiazzato la canicola. Ci sono state però cadute di alberi in strada. I vigili del fuoco segnalano in particolare una pianta caduta nel viale Fanti, zona stadio, su due vetture in sosta.

In provincia, a Montespertoli un fulmine ha colpito un cipresso e l’ha spezzato in due. Problemi soprattutto nella zona di Empoli e della Valdelsa per la caduta di piante sulle strade provinciali e per l’innesco di frane e smottamenti. Ci sono state raffiche di vento e grandine. E atteso un altro passaggio del temporale nella notte. La protezione civile della Città metropolitana di Firenze ricorda che i fenomeni restano difficili da localizzare perciò si raccomanda la massima prudenza alla guida, specie vicino ai torrenti che possono esondare all’improvviso.