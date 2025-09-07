Attualità

EMPOLI - MAXIEVACUAZIONE PER 5MILA: RIMOSSO L’ORDIGNO

Claudio Vannacci
Si è conclusa senza nessun problema la delicata operazione di rimozione di una bomba della seconda guerra mondiale che stamani ha comportato, tra Empoli e Vinci, in provincia di Firenze, l’evacuazione di 5.195 residenti. L’ordigno era stato trovato nel corso dei lavori al Teatro Il Ferruccio in piazza Guido Guerra a Empoli, si tratta di una bomba d’aereo inesplosa da 500 libbre. La bomba, rimossa dagli artificieri del reggimento Genio ferrovieri dell’Esercito italiano di Castel Maggiore (Bologna), è stata caricata su un camion e poi portata in una cava a Calenzano dove è stata fatta esplodere.
In entrambi i comuni erano stati organizzati centri di accoglienza per le persone evacuate che non avevano una sistemazione autonoma. Le circa 5mila persone evacuate hanno poi fatto ritorno nelle proprie abitazioni una volta ultimate le operazioni.

