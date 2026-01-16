Attualità

FIRENZE - MODA: LE IDEE GRAFICHE DEI RAGAZZI PER RACCONTARE LA TOSCANA

Oltre 100 i giovani studenti under 35 da tutta la Toscana hanno partecipato al progetto ‘Radici future: Giovani talenti per l’identità toscana’, promosso dalla Regione nell’ambito di Giovanisì e di Pitti Immagine per valorizzare la creatività dei giovani in moda e design. Ed è stato soprattutto il “Pegaso” protagonista delle proposte grafiche per capi e accessori moda che raccontano la Toscana ma su felpe tazze e magliette sono comparsi anche colline, olio, vino, la Torre di Pisa o la Cupola del Brunelleschi. Passando per proposte spiritose come i detti toscani. Sulla base delle proposte ricevute gli studenti dell’Its Mita (partner del progetto insieme a Pitti Immagine) hanno realizzato tre prototipi. Palpabile l’emozione dei ragazzi nel veder realizzate le proprie idee

