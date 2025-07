FIRENZE - NAVETTE TURISTICHE IN PIAZZA CONTRO I NUOVI PERCORSI

Una cinquantina di navette turistiche (quasi la metà di quelle che circolano a Firenze) hanno cancellato le prenotazioni oggi pomeriggio per dirigersi in Piazza della Signoria. L’intenzione era essere ricevuti dalla Sindaca Sara Funaro alla vigilia dell’approvazione, in Giunta, del nuovo regolamento che vieterà le piccole auto elettriche (e ogni mezzo simile) in tutto il centro Unesco. Solo 24 saranno ammesse e solo in due percorsi ben definiti. Proprio questi ultimi li hanno lasciati interdetti più di ogni altro aspetto. Il Consorzio, che raccoglie solo alcune delle agenzie presenti in piazza e che si è costituito proprio su richiesta del Comune dandosi già regole precise su sicurezza e lavoratori e percorsi che evitavano il decumano, spiega anche di essersi sentito preso in giro dalla convocazione, ieri, in Commissione sviluppo economico. Non c’è unità o un unico rappresentante tra chi ha inscenato la protesta. “Qui ci sono anche coloro che non rispettano nessuna regola e il problema lo hanno creato” si sente dire nelle conversazioni tra le piccole auto. “Vadano, vadano a incontrare gli Assessori gli abusivi”, dice qualcun’altro a denti stretti quando effettivamente qualcuno sale per un incontro “non con loro parliamo sempre e non è servito”. L’incontro con la Sindaca non c’è stato. E infatti il Consorzio resta in Piazza. Ma tutti, dopo circa un paio d’ore di contrattazione, lasciano la piazza.