Attualità

CECINA (LI) - PABLO PICASSO E I SUOI POSTER IN MOSTRA A CECINA

Rachele Campi
Rachele Campi
LIVE

Fino al 1° marzo 2026 il Centro Espositivo Comunale di Cecina (Li) ospita una mostra di rilevanza internazionale: “Pablo Picasso – I suoi poster”, un’esposizione unica nel suo genere che presenta, in prima assoluta per l’Italia, 58 manifesti originali creati dal leggendario artista, universalmente riconosciuta come una delle due collezioni più complete al mondo.

Articoli correlati

Toscana - Eccellenze toscane tra territori e turismo...

FIRENZE - PLURES ALIA: LA DIGITALIZZAZIONE DEL SERVIZIO...

PISTOIA - REGIONE: MARRAS E DIKA INCONTRANO I...

PRATO - SOSTENIBILITà: UNA PIATTAFORMA PER AIUTARE LE...

TOSCANA - DDL MONTAGNA, A RISCHIO IL 50%...

PISTOIA - VIVAISMO, SOSTENIBILITÀ E RUOLO STRATEGICO DEL...

TOSCANA - IL COLD IRONING NELLA BANCHINE DEI...

FIRENZE - ATTENZIONE ALL’AGRICOLTURA E ALLARME PESTE SUINA

FIRENZE - LA RISCOPERTA DEL TURISMO CULTURALE VIAGGIA...

FIRENZE - CONFISCA BENI: INTESA PROCURA GENERALE-FINANZA

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia