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TOSCANA - PASQUETTA: TRA NEVE , CITTA’ D’ARTE E PICNIC

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
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Per questa Pasquetta il bel tempo e le temperature miti hanno favorito la classica gita fuori porta ma non solo.
L’Abetone complice le piste innevate e il sole è stata scelta come meta per questo ponte, peccato che soltanto due alberghi fossero aperti.
C’è invece chi ha deciso di passare questa giornata proprio su un prato verde e cosa meglio di un picnic. Oggi all’Ippodromo del Visarno di Firenze è stato stato organizzato quello considerato il più grande d’Italia.
Sulla costa qualcuno ha approfittato per prendere la prima tintarella. Le città d’arte rimangono da sempre comunque tra le mete preferite. Oggi a Firenze lunghe file per entrare a vedere la Cupola del Duomo, meglio alla galleria degli Uffizi.

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