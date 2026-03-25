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LIVORNO - PIANO CASA, RASPANTI: “MANCANO LE RISORSE DAL GOVERNO”

Rachele Campi
Rachele Campi
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800 nuovi alloggi tra edilizia residenziale pubblica e edilizia residenziale sociale. E’ il piano casa strategico organizzato dalla Giunta comunale di Livorno tramite gli strumenti di programmazione urbanistica. Per l’assessore al sociale Andrea Raspanti serve però un serio investimento nazionale. Sul fronte della risposta emergenziale il comune sta lavorando su un piano di emergenza abitativa che metta nelle condizioni di disporre di nuovi 45 alloggi gestiti direttamente dal comune per le casistiche più urgenti.

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