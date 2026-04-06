PISTOIA - PRIMAVERA AL MUSEO, A PISTOIA INIZIATIVE FINO AL 2 GIUGNO

Pistoia si prepara a una stagione di grande cultura. Dal 9 aprile al 2 giugno torna “Primavera al Museo”, l’undicesima edizione della rassegna promossa dai Musei Civici che quest’anno si intreccia con le celebrazioni di Pistoia Capitale Italiana del Libro. Un calendario unico che unisce storia, pittura e promozione della lettura. Il cuore dell’evento batte intorno a due grandi nomi: Giovanni da San Giovanni e Marino Marini. A Palazzo Comunale riflettori accesi su due affreschi inediti del Seicento, mai mostrati prima al pubblico; a Palazzo Fabroni, invece, è protagonista la pittura vibrante di Marini. Ma la novità del 2026 è il dialogo con la Biblioteca San Giorgio: i musei diventano salotti letterari per onorare il titolo di Capitale del Libro. Tra visite guidate e incontri con esperti, la città si apre a un pubblico di tutte le età.