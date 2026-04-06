Attualità

PISTOIA - PRIMAVERA AL MUSEO, A PISTOIA INIZIATIVE FINO AL 2 GIUGNO

Patrizio Ceccarelli
Patrizio Ceccarelli
LIVE

Pistoia si prepara a una stagione di grande cultura. Dal 9 aprile al 2 giugno torna “Primavera al Museo”, l’undicesima edizione della rassegna promossa dai Musei Civici che quest’anno si intreccia con le celebrazioni di Pistoia Capitale Italiana del Libro. Un calendario unico che unisce storia, pittura e promozione della lettura. Il cuore dell’evento batte intorno a due grandi nomi: Giovanni da San Giovanni e Marino Marini. A Palazzo Comunale riflettori accesi su due affreschi inediti del Seicento, mai mostrati prima al pubblico; a Palazzo Fabroni, invece, è protagonista la pittura vibrante di Marini. Ma la novità del 2026 è il dialogo con la Biblioteca San Giorgio: i musei diventano salotti letterari per onorare il titolo di Capitale del Libro. Tra visite guidate e incontri con esperti, la città si apre a un pubblico di tutte le età.

Articoli correlati

Firenze - Un decalogo contro la povertà alimentare

PRATO - Rinnovo accordo Confartigianato Imprese Prato e...

TOSCANA - PASQUETTA: TRA NEVE , CITTA’ D’ARTE...

FIRENZE - Firenze Déco. Atmosfere degli anni Venti

FIRENZE - IL VOLO PERFETTO DELLA COLOMBINA IN...

FIRENZE - Turismo Pasqua: Firenze e la Toscana...

Toscana - PASQUA TOSCANA: TRADIZIONI, SAPORI E RITI...

FIRENZE - SCOPPIO DEL CARRO: QUANDO LA COLOMBINA...

GROSSETO - CADE DAL MONOPATTINO, GRAVE UN BIMBO...

SAN CASCIANO DEI BAGNI (SI) - “Fonti di...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia