FIRENZE - REFERENDUM GIUSTIZIA: COSTITUITO IL COMITATO FIORENTINO PER IL “NO”

Dopo la costituzione sabato a Roma del comitato nazionale per il No alla riforma costituzionale sulla giustizia si è costituito stamani quello fiorentino. Ne fanno parte (al momento) oltre 30 associazioni e realtà, dall’Arci all’Anpi e alla Cgil, dall’Associazione 11 agosto a Sinistra civica ecologista e Legambiente, fino alle Acli. Si tratta del Comitato della “società civile”, come lo definiscono. Non vi aderiscono ufficialmente i partiti che già si sono schierati per il No, da AVS al Movimento 5 stelle al PD (anche se all’interno del partito non mancano le voci che aderiscono al sì). Annunciata una fitta campagna, anche online, con dibattiti e iniziative per spiegare le ragioni del no, a partire da domani, alle 17:45 al circolo Arci in piazza dei Ciompi, con il primo degli incontri pubblici in programma che vedrà la presenza di Margherita Cassano, già presidente della Corte di Cassazione, e Alessandro Nencini, coordinatore del Comitato giusto dire no per la Toscana (quello dei “magistrati” contrari alla riforma). Dal comitato fiorentino un invito “ad aderire alla raccolta firme online, partita il 22 dicembre, e che già ha superato quota 300.000 delle 500.000 necessarie”. Nel merito, è stato spiegato, il loro No è a una riforma che mette a repentaglio indipendenza e autonomia della magistratura, e quindi il delicato equilibrio dei poteri voluto dai costituenti, minaccia l’intero edificio democratico scritto nella Costituzione repubblicana”. “In primavera – hanno aggiunto – non voteremo in realtà sulla separazione delle carriere, già in vigore con la legge Cartabia, né per una maggiore efficienza della giustizia. Siamo di fronte a un lucido progetto politico, che culminerebbe con il premierato, che mira a concentrare il potere nelle mani dell’Esecutivo, liberandolo da ogni controllo”.Ricordiamo che trattandosi di un referendum sulla riforma costituzionale non è previsto un quorum e i cittadini sono chiamati a “confermare” non ad “abrogare”. Si vota quindi No oppure Sì alla riforma stessa. Nel caso di vittoria del No la modifica costituzionale è come se non fosse mai stata emanata.