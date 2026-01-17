FIRENZE - RIAPERTA DOPO DUE ANNI LA STRADA DIETRO IL CANTIERE DI VIA MARITI

E’ stata riaperta al traffico Via Giovanni da Empoli, la strada che si trova sul retro del cantiere Esselunga di Via Mariti dove il crollo di una trave il 16 febbraio del 2024 si è portato via la vita di 5 operai. E’ proprio per riaprire la strada, diventata nel tempo covo di sporcizia e degrado, per non parlare del disagio di commercianti e residenti, che lo scorso settembre la Procura aveva dato l’OK a Esselunga a procedere ai lavori di messa in sicurezza del Cantiere. La riapertura della strada, inizialmente prevista per la metà di novembre, è finalmente avvenuta. Presenti anche 38 posti auto di cui uno per disabili, 7 posti moto e una rastrelliera oltre a una postazione per la raccolta dei rifiuti. Nessuna novità invece sul futuro dell’intera area visto che il cantiere è ancora sotto sequestro. La volontà dei residenti, appoggiata dalla Sindaca Funaro, sarebbe quella di realizzare qui un parco della memoria. Ma la decisione spetterà a Esselunga, che ne è proprietaria.