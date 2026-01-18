CAVRIGLIA (AR) - RIGENERAZIONE CASTELNUOVO D’AVANE: “STIAMO RISPETTANDO I TEMPI”

Procedono nel rispetto dei tempi del cronoprogramma i lavori che porteranno alla rinascita dell’antico Borgo di Castelnuovo d’Avane, meglio conosciuto come Castelnuovo dei Sabbioni, frazione del Comune di Cavriglia (Arezzo), da tempo spopolato e selezionato dalla Toscana come luogo che la “rappresenta” nel bando del ministero della Cultura dedicato alla rigenerazione finanziato con 20 milioni di euro nell’ambito del Pnrr. Ad annunciarlo il Presidente Giani nel sopralluogo fatto insieme all’assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni. Tre anni fa la Regione, su richiesta del Governo, scelse proprio il progetto di rigenerazione di Castelnuovo d’Avane, tra altri 42 candidati. L’intervento, che comprende sia opere di ristrutturazione sia lo sviluppo di attività di valorizzazione e produzione culturale, interessa una superficie totale di 5.050 mq e 15 edifici (tra cui quello del Museo della memoria per ricordare una delle stragi più efferate compiute dai nazisti nel 1944. L’antico borgo era disabitato da 50 anni dopo essere stato teatro di dolorose escavazioni nella vicina miniera di lignite, ora esaurita e chiusa. A metà anni Novanta fu set per Alessandro benvenuti che qui girò “Ivo il tardivo” ma il primo passo verso la rinascita fu l’acquisizione da parte del Comune nel 2003 e soprattutto l’aggiudicazione del bando Pnrr di rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati nel 2022.