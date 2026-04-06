PRATO - Rinnovo accordo Confartigianato Imprese Prato e Istituto Mar

Continua la collaborazione tra Confartigianato Imprese Prato e l’Istituto Professionale “Guglielmo Marconi”, con la firma per il rinnovo del protocollo d’intesa. L’accordo di durata triennale, conferma così una visione condivisa: costruire un ponte solido tra formazione e impresa, capace di generare competenze, occupabilità e sviluppo per il territorio pratese.

Fra le novità l’accordo prevede delle visite guidate da parte di Confartigianato all’interno delle proprie aziende offrendo occasioni concrete di conoscenza diretta dei processi produttivi. Inoltre sono previsti anche dei percorsi di aggiornamento rivolti agli insegnanti, volti a rafforzare il legame tra didattica e realtà produttiva.