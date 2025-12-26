Attualità

FIRENZE - RIPARTONO LE VISITE AGLI SCAVI ARCHEOLOGICI SOTTO PALAZZO VECCHIO

E’ dal 2020 che nessuno è più potuto accedere al tesoro che si nasconde sotto Palazzo Vecchio. Ora, dopo l’interruzione dovuta prima alla pandemia e poi a lavori di adeguamento antincendio, ripartono le visite guidate nella Firenze Romana a partire daii resti dell’imponente teatro che in epoca adrianea accoglieva migliaia di spettatori. L’area di scavo è visitabile tutti i sabati e tutte le domeniche alle 12 e alle 12:45 con visite guidate (massimo 15 persone, con un biglietto a 4 euro).

