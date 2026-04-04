FIRENZE - SCOPPIO DEL CARRO: QUANDO LA COLOMBINA NON VOLA

Lo Scoppio del Carro è da sempre una delle principali manifestazioni laico-religiose della tradizione popolare fiorentina. La superstizione e la credenza popolare hanno da sempre avuto un ruolo importantissimo in una precisa fase dello Scoppio, quello legato al “Volo della Colombina”. Il mattino di Pasqua parte collegata ad un cavo per dare accensione al Carro rappresentando alcuni simboli storico-religiosi. La Colombina ha un ruolo davvero fondamentale ed è presente nel rito sin dal papato di Giovanni de Medici (Leone X) che istituì questo momento divenuto così famoso. La Colombina evoca l’azione dello Spirito Santo, evoca il dono della Pace e ogni aspetto legato alla colomba pasquale. Da sempre si è ipotizzato che se il percorso della Colombina dall’altare maggiore del Duomo sino al Carro di Fuoco e il suo ritorno non fosse stato perfetto, il raccolto e l’annata agricola sarebbero stati compromessi. A ciò si è anche legato un concetto di sventura . Fino ad oggi oltre una ventina le volte in cui a Colombina non ha avuto un buon percorso, con mancate partenze, mancati ritorni, inceppamenti.

Il 10 aprile 1966, anno dell’alluvione di Firenze, il volo di ritorno fu sospeso ma riuscì dopo qualche minuto. Un altro episodio nel 2018 la ‘colombina’ accese il Brindellone ma si bloccò nel ritorno, non tornando all’altare. Indipendentemente dalle annate del raccolto, dalle calamità, dalle sventure, la Colombina risulta essere la vera protagonista dello Scoppio del Carro insieme a tutti i componenti che partecipano alla realizzazione della manifestazione, Carro di Fuoco, Corteo Storico della Repubblica Fiorentina, Gonfalone di Firenze, autorità e la grandissima incessante partecipazione della popolazione e dei visitatori.