FIRENZE - SCUOLA: CORSA AI LIBRI USATI PER COMBATTERE I RINCARI

Sempre più salato il conto per le spese della scuola a partire dall’acquisto dei libri di testo. Quest’anno gli aumenti vanno dal 3 al 5% rispetto al 2024. Ecco allora scattare la corsa alla compravendita dei libri usati soprattutto per medie, superiori e Università. Non si vedono code fuori dalle librerie ma si notano nelle loro mail con liste di attesa per chi non rinuncia ad un risparmio che può arrivare anche al 50% rispetto al libro nuovo. Mentre le librerie si attrezzano anche con la consegna a domicilio la Grande distribuzione offre sconti del 15& su libri nuovi: unico neo i tempi di attesa . La scelta dell’usato non è solo una questione economica ma anche culturale.

