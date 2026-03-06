FIRENZE - SOCIAL HOUSING: 236 ALLOGGI A PREZZO CALMIERATO NELL’EX LUPI DI TOSCANA

236 alloggi (tra bilocali, trilocali e quadrilocali, dotati di autorimessa e cantina).a canone calmierato per una superficie di 17mila metri quadri. Sono quelli che verranno realizzati nell’area dell’ex caserma Gonzaga, zona sud ovest di Firenze al confine con Scandicci, in stato di abbandono dal 2008 quando il reggimento Lupi di Toscana venne soppresso. I lavori partiranno a inizio 2027 per finire (chiavi in mano, come si dice) nel dicembre 2029. Un trilocale potrà avere un affitto di circa 600 euro e l’assegnatario potrà rimanerci per 15 anni con la possibilità poi di riscattafre l’appartamento. Se non lo farà potrà subentrare il Comune nell’acquisto per poi rimetterlo nel circuito della residenza sociale. I principali investitori sono la Cassa depositi e Prestiti (con 35 milioni) e la Fondazione CR Firenze con 15 milioni attraverso il fondo Abitaequo, dedicato allo sviluppo di iniziative di housing sociale, gestito da Investire SGR. “Non voglio sentir parlare di speculazione edilizia – sottolinea il Presidente della Fondazione Bernabò Bocca – questi sono 15 milioni che togliamo da altre voci perché riteniamo, in accordo con il Comune, che l’emergenza abitativa sia una priorità in questa città. “ogni appartamento – aggiunge – porterà a un risparmio di oltre 7000 euro all’anno rispetto ai normali canoni di locazione richiesti per abitazioni in quella zona”. Quello della ex Lupi di Toscana è un progetto di riqualificazione dell’intera zona, tra i più importanti in corso nei prossimi anni, tanto che Palazzo vecchio paragona l’operazione a quella della realizzazione dell’Isolotto negli anni ’50. La parte di housing sociale è prevalente e nel mezzo sarà inserita quella residenziale privato di 8400 mt quadrati (nell’area ex Gover) per evitare l’effetto ghetto. Ma il progetto del “nuovo quartiere” come è stato definito prevede anche uno studentato pubblico, esercizi commerciali di vicinato, una Casa di comunità per i servizi sanitari.