FIRENZE - SOLUZIONI PER CUBO NERO. ANTONIO NATALI: “QUANTO COSTA LA DINAMITE?”

Caterina Gonnelli
Caterina Gonnelli
Sul cubo nero, l’edificio costruito al posto dell’ex teatro Comunale a Firenze, “se questa è la città dove sono cresciuti fior di architetti umanisti, mi chiedo come si possa arrivare noi ‘eredi’ a una manifestazione così lampante di arroganza”, ma cambiare colore può essere sufficiente? “Chiedo: quanto costa la dinamite?”. Lo ha detto Antonio Natali, storico dell’arte ed ex direttore degli Uffizi, a margine di un’iniziativa a Firenze.

