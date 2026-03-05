Attualità

Calenzano (FI) - "Talenti in Squadra": 9 i finalisti

Milko Chilleri
Milko Chilleri
Creatività, passione e un forte legame con le radici territoriali hanno caratterizzato le 27 proposte presentate da questi giovani chef in erba al contest “Talenti in Squadra”. Giunto alla sua quarta edizione, il concorso coinvolge gli studenti delle classi quarta e quinta degli istituti alberghieri Saffi di Firenze, Vasari di Figline Valdarno (Firenze) e Datini di Prato. L’obiettivo è mettere alla prova non solo la tecnica, ma anche la capacità di valorizzare un ingrediente di qualità, trasformandolo in un piatto capace di raccontare identità e competenze.

Chi ha portato il sugo al pomodoro della nonna, chi ha unito ingredienti toscani a quelli del proprio Paese d’origine e chi ha sperimentato abbinamenti più contemporanei: nelle scelte di questi studenti è emersa la varietà e la freschezza di questi giovani cuochi. Ognuno si è messo in gioco con spontaneità, attingendo ai saperi delle proprie storie familiari e culturali e trasformandoli nel punto di partenza per una cucina personale e autentica.

