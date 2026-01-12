Attualità

FIRENZE - TEATRO DELLA TOSCANA: MOLTO PUBBLICO E NUOVA COLLABORAZIONE CON METASTASIO

Chiara Valentini
Per la prima volta il Teatro della Toscana (Pergola in Primis) collaborerà  – dopo aver già avviato e voler consolidare la partnership con il Teatro del Maggio – con il Metastasio di Prato. Attraverso l’organizzazione del premio intitolato al poeta Giuliano Scabbia, la creazione di un Osservatorio giovani artisti e compagnie under 25 per intercettare il futuro della scena e favorire il ricambio generazionale ma anche forme di abbonamento congiunte. E’ la principale novità annunciata dal direttore artistico del Teatro della Toscana a un anno dal suo insediamento. E a proposito di fondi pubblici Massini non risponde a come il Teatro della Toscana ha fatto fronte ai “buco” di quasi 400mila euro risultato dal declassamento della scorsa estate da Teatro Nazionale a Teatro della città (sul quale pende un ricorso al Tar la cui udienza è fissata al 24 marzo) rimandando al nuovo direttore generale (individuato in Walter Zambardi ma non ancora entrato in carica) le problematiche di bilancio. Sicuramente ha fatto bene ai conti pubblici (e non solo a quelli) la grande partecipazione di pubblico che ha risposto molto bene, sottolinea Massini, alla programmazione di Pergola

