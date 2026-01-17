FIRENZE - TORNA IL CARNEVALE DI FIRENZE TRA BENEFICENZA E PARATA

“Chi vuol esser lieto sia del doman non c’è certezza” recita una delle massime più famose di Lorenzo il Magnifico. E in effetti è proprio con lui in pieno Quattrocento che si sviluppa il Carnevale fiorentino fino a diventare manifestazione istituzionale con la sfilata dei carri allegorici, chiamati “trionfi” e i Canti Carnascialeschi tra satira, piacere e cultura. Nel 1791 nacque invece la maschera di Stenterello che, povero ma arguto, diventa la maschera fiorentina per eccellenza. Negli ultimi anni il Carnevale fiorentino sta tornando agli antichi fasti e la quarta edizione si svolgerà nel fine settimana a cavallo tra gennaio e febbraio. Il 31 sera, in Palazzo vecchio, si terrà la cena e il ballo in maschera alla cui preparazione partecipano gli artigiani fiorentini e il cui ricavato sarà devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti che fornisce un alloggio gratuito alle famiglie di bambini ricoverati al Meyer. Domenica pomeriggio sarà invece la volta della grande parata per le vie del centro.