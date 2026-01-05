FIRENZE - TRAMVIA: I DANNI DELL’INCENDIO AL PONTE HACK POTREBBERO ARRIVARE A MEZZO MILIONE

Sono molto più ingenti di quanto previsto da una prima stima i danni provocati dall’incendio che la notte tra il 30 e il 31 dicembre ha coinvolto il ponte Hack sul quale la tramvia attraversa il Mugnone a Novoli. La T2, subito interrotta, è stata riaperta in tempi record nel pomeriggio del 31 dicembre anche se i vagoni, in quel breve tratto, viaggiano a una velocità ridotta di 10 km all’ora. Il Ponte e l’appoggio sono monitorati quotidianamente e, spiega Gest, non ci sono problemi di sicurezza, anche se arriverà un momento in cui la tramvia dovrà per qualche ora essere nuovamente interrotta. Alcuni attraversamenti e il passaggio pedonale sul ponte sono ancora chiusi per motivi di sicurezza (un divieto non rispettato da tutti). Le fiamme, divampate sotto il ponte, hanno infatti viaggiato all’interno della copertura (che non è ignifuga ma è a norma di legge, spiega Gest) fin quasi alla fermata di San Donato.