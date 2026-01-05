Attualità

FIRENZE - TRAMVIA: I DANNI DELL’INCENDIO AL PONTE HACK POTREBBERO ARRIVARE A MEZZO MILIONE

Chiara Valentini
Chiara Valentini
LIVE

Sono molto più ingenti di quanto previsto da una prima stima i danni provocati dall’incendio che la notte tra il 30 e il 31 dicembre ha coinvolto il ponte Hack sul quale la tramvia attraversa il Mugnone a Novoli. La T2, subito interrotta, è stata riaperta in tempi record nel pomeriggio del 31 dicembre anche se i vagoni, in quel breve tratto, viaggiano a una velocità ridotta di 10 km all’ora. Il Ponte e l’appoggio sono monitorati quotidianamente e, spiega Gest, non ci sono problemi di sicurezza, anche se arriverà un momento in cui la tramvia dovrà per qualche ora essere nuovamente interrotta. Alcuni attraversamenti e il passaggio pedonale sul ponte sono ancora chiusi per motivi di sicurezza (un divieto non rispettato da tutti). Le fiamme, divampate sotto il ponte, hanno infatti viaggiato all’interno della copertura (che non è ignifuga ma è a norma di legge, spiega Gest) fin quasi alla fermata di San Donato.

Articoli correlati

FIRENZE - VENEZUELANI IN PRESIDIO PER RINGRAZIARE TRUMP:...

MONTEMURLO - Le feste senza sorrisi degli operai...

TOSCANA - ARRIVA LA BEFANA: TANTE LE INIZIATIVE...

SIENA - TEST CARRELLO, CASSIERE REINTEGRATO MA NON...

TOSCANA - Situazione Venezuela, il sottosegretario Silli: “Farnesina...

TOSCANA - INFLUENZA: SI AVVICINA IL PICCO E...

FIRENZE - COMITATI PRO PAL DAVANTI A SOLLICCIANO...

FIRENZE - PRIMO GIORNO DI SALDI INVERNALI

CECINA (LI) - L’AUTOSTRADA TIRRENICA SUBIRÀ UN NUOVO...

LIVORNO - CONSEGNATA AL CALCIATORE IGOR PROTTI LA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia