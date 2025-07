FIRENZE - TRAMVIA INTERROTTA: I DISAGI DEI PASSEGGERI

Tra i cantieri estivi annunciati dall’amministrazione che renderanno ancora più caldo il traffico fiorentino ci sono quelli della sostituzione di 40 metri dei binari della linea 1 della tramvia (ormai usurati) nel punto in cui, dai viali, Sirio curva verso la Stazione. 70 giorni di lavori che hanno imposto la chiusura della linea da Porta al Prato alla fermata di via Alamanni alla Stazione. I passeggeri possono prendere un autobus sostitutivo in corrispondenza delle due fermate ma le cose, almeno all’inizio, non stanno andando benissimo. Rispetto alla prima giornata, con steward alle fermate per dare informazioni solo nelle ore di punta, ora Gest ha previsto personale per l’intera giornata ma non basta. Una tramvia contiene quasi il triplo dei passeggeri rispetto a un autobus. E la scena che si ripete è di persone spaesate che non riescono a entrare nel bus e non avevano calcolato il tempo in più (fino a quaranta minuti o un’ora) per il loro tragitto. Sui disservizi e ritardi dei bus in generale, causati dal traffico caotico, sono intervenute anche CGIL CISL e UIL che chiedono a Autolinee di ricalcolare i tempi di percorrenza dei bus e alla cittadinanza di non sfogare sugli autisti la loro frustrazione. Che è la stessa, spiegano i sindacati, dei lavoratori.