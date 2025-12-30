FIRENZE - TRAMVIA PER ROVEZZANO: INIZIO LAVORI LUGLIO 2026, FINE LAVORI MAGGIO 2029

È la 3.2.2 ma sarà conosciuta come Libertà/Rovezzano o anche “linea Stadio”. Si tratta della linea della Tramvia che attraversa il quartiere di Campo di Marte e i cui lavori inizieranno a luglio 2026 per concludersi nel maggio 2029 (ma sono previsti premi di accelerazione se verranno anticipati al febbraio). Attenzione: stiamo parlando di fine lavori, cui vanno aggiunti almeno un paio di mesi di pre esercizio prima che il primo utente possa salirci sopra. Ma diciamo che nell’estate 2029 si potrà arrivare in tramvia da Piazza della Libertà a Rovezzano in circa 25 minuti.I dettagli sono stati forniti da Palazzo Vecchio che ha appena firmato il contratto per partire con i lavori, doveva farlo entro fine anno per non perdere parte dei finanziamenti di un’opera da 360 milioni di euro che nelle previsioni trasporterà 8 milioni di passeggeri l’anno togliendo dalla strada 6000 auto al giorno. Ed eccoli, i dettagli. Si tratta di un percorso con 15 fermate di 6,1 km con nuovi mezzi che nel tratto dalle Cure allo Stadio viaggeranno a batteria (non ci saranno quindi, almeno lì, i tanto criticati pali). I lavori inizieranno dalle zone periferiche per non impattare troppo nella viabilità (soprattutto per la concomitanza, in una prima fase, sia dei lavori della linea per Bagno a Ripoli sia di quelli del nuovo Ponte al Pino che insistono nella stessa area). Tutto, almeno sulla carta, è calcolato per un incastro perfetto che non può saltare soprattutto nel punto più delicato: la realizzazione del sotto attraversamento previsto all’altezza del cavalcavia delle Cure. Sirio si inabisserà in Via Don Minzoni per riemergere in viale dei Mille passando tra i binari e il tunnel dell’Alta Velocità. Nè il traffico ferroviario nè quello viario sul cavalcavia delle Cure saranno mai interrotti (al massimo, su quest’ultimo, limitato a una corsia nella fase più delicata). Rispetto al progetto iniziale, spiegano Sindaca e Assessore, sarà fatto salvo il 72% degli alberi ora esistenti (ad essere abbattuti saranno sicuramente i pini in Viale Duse soprattutto per i problemi che le radici creano all’asfalto). Il numero di alberi eliminato sarà comunque ripiantato altrove oltre a centinaia di nuove piantumazioni nelle aree attraversate dalla Tramvia in zone da definire. saranno realizzati 548 nuovi parcheggi, tra l’ampliamento di quello della stazione di Rovezzano e della fermata rondinella e di un nuovo parcheggio scambiatore al capolinea della Tramvia. Tra la linea per Bagno a Ripoli, questa per Rovezzano e la 4.1 dalla Stazione Leopolda alle Piagge l’obiettivo è avere tra linee con i lavori completati entro la fine del mandato.