FIRENZE - TRAMVIA: SCATTA IL CANTIERE PIAZZALE DONATELLO-VIALE GRAMSCI

I lavori della tramvia per Bagno a Ripoli entrano nel vivo. Dalle 21.00 di stasera un altro nodo cruciale della viabilità fiorentina sarà toccato da un cantiere quello di piazzale Donatello-viale Gramsci (fino a viale Segni). Sarà di 430 metri e durerà 60 settimane. La linea proseguirà da viale Matteotti verso viale Gramsci passando da piazzale Donatello dove i binari, che saranno realizzati con sede inerbata, si sdoppieranno intorno al Cimitero monumentale degli Inglesi. E’ prevista la riorganizzazione con ampliamento dell’area a verde creando un filtro di protezione al monumento e la modifica dell’attestazione di viale Gramsci con piazzale Donatello, in modo da avere un percorso pedonale che attraversi il viale e porti anche all’ingresso del cimitero monumentale. Dopo il piazzale con l’ingresso in viale Gramsci la sede tranviaria tornerà al centro del viale, mentre sui due lati resteranno due corsie per senso di marcia veicolare. Programmata anche la riqualificazione dei controviali con pavimentazione in pietra, la realizzazione di aiuole verdi di separazione dalla viabilità di scorrimento, parcheggi in linea e una pista ciclabile bidirezionale su entrambi i lati del viale. All’altezza di viale Bernardo Segni sarà realizzata la fermata ‘Pellico’ a banchina centrale. Sono previste in totale cinque fasi.

.