BAGNO A RIPOLI - VARIANTE DI GRASSINA, AL VIA IL SECONDO LOTTO: 2027 PRONTA

Chiara Valentini
Il primo lotto sarà inaugurato ad ottobre, noi lo abbiamo percorso in esclusiva e in effetti manca praticamente solo la rotonda dell’imbocco. Ma ancora prima che sia inaugurato il primo lotto sono partiti i lavori per il secondo che termineranno nel 2027. Con la cosiddetta variante di Grassina chi da Firenze si dirige verso Greve in Chianti non sarà più costretto ad attraversare il piccolo paese, che sarà finalmente libero da traffico e smog, ma potrà dirigersi verso Ponte a Niccheri e imboccare la nuova strada che, nelle ore di punta, farà risparmiare almeno venti minuti di tragitto per arrivare nel Chianti. Un’opera attesa da decine di anni che, soprattutto per il primo lotto, ha registrato ritardi dovuti a un contenzioso con la prima ditta. I lavori sono iniziati nel 2021 e dovrebbero concludersi, appunto, quest’anno. A quel punto la prima parte, fino all’incrocio con la provinciale 56, sarà già percorribile. 35 milioni per questa prima parte, più lunga e complessa, che ha richiesto anche due gallerie. 15 milioni per il secondo lotto. Un totale di 50 milioni di euro così suddivisi: il 64% della Regione Toscana, il 26% della Città metropolitana, l’8,3 di Bagno a Ripoli e l’1,3% a carico del Comune di Greve in Chianti

