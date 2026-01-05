FIRENZE - VENEZUELANI IN PRESIDIO PER RINGRAZIARE TRUMP: “è UN PRIMO PASSO”

In Toscana vivono circa 2000 venezuelani, la metà di questi si trova a Firenze spiegano i rappresentanti della Comunità riuniti in presidio in Piazza Santa Maria Novella (circa una trentina) per manifestare il loro sostegno all’arresto da parte di Donald Trump del Presidente Nicolàs Maduro. Non è un’invasione è una liberazione si leggeva in uno dei cartelli

L’arresto di Maduro è stato solo il primo passo per restaurare la democrazia in Venezuela, spiega Claudia Romero, che avrà un effetto domino su altri paesi del centro America (cita Cuba e Nicaragua). E il merito secondo loro andrà agli Stati Uniti, chiediamo?

Quando le chiediamo chi sarà il volto del Venezuela democratico indica però la leader dell’opposizione, esclusa invece da Trump per (secondo fonti del WashingtonPost) aver accettato il Nobel per la Pace.

Ieri un altro corteo, di segno opposto, aveva raccolto molte più persone ma in quel caso a scendere in piazza erano stati anche i sindacati USB e appartenenti ad altre comunità latino americane insieme a movimenti della sinistra radicale.