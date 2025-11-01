Cronaca

PRATO - AGGREDISCE LA COMPAGNA CON L’ASCIA: ARRESTATO

Alessio Poggioni
Alessio Poggioni
LIVE

Nella mattinata di stamani a Prato, in via Tazzoli, la Polizia ha arrestato un cittadino di 48 anni di origini cinesi, regolare, che ha aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio di 20. La donna ha riportato i danni peggiori con l’amputazione quasi totale della mano destra e due dita della sinistra. Durante l’aggressione era presente anche la figlia minore della coppia, rimasta fortunatamente illesa. La notizia è stata diramata dalla Procura di Prato, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e maltrattamenti a carico dell’uomo, attualmente in carcere. Stando alle prime ricostruzioni, il movente sarebbe stato la gelosia nei confronti della moglie. La donna attualmente è ricoverata all’ospedale di Careggi.

Articoli correlati

SCANDICCI (FI) - TENTATO OMICIDIO SVENTATO DA TELEFONATA...

PRATO - Furto con spaccata al bar Capecchi:...

LIVORNO - DUE CLANDESTINI SI LANCIANO DA UNA...

SESTO F,NO (FI) - INCHIESTA SULLE SCOMMESSE SPORTIVE:...

FIRENZE - LAUREE FASULLE: STOP A 41 NUTRIZIONISTI...

PRATO - IN FIN DI VITA IN STRADA:...

PIOMBINO - CHIEDEVA SOLDI A UN’ANZIANA FINGENDOSI LA...

LIVORNO - FURTO IN APPARTAMENTO. LADRI PORTANO VIA...

RIETI - AGGUATO AL BUS, AURIEMMA: CAUSE MORTE...

PRATO - Furti in gioielleria con gli attrezzi...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia