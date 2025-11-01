PRATO - AGGREDISCE LA COMPAGNA CON L’ASCIA: ARRESTATO

Nella mattinata di stamani a Prato, in via Tazzoli, la Polizia ha arrestato un cittadino di 48 anni di origini cinesi, regolare, che ha aggredito con una mannaia la moglie di 45 anni e il figlio di 20. La donna ha riportato i danni peggiori con l’amputazione quasi totale della mano destra e due dita della sinistra. Durante l’aggressione era presente anche la figlia minore della coppia, rimasta fortunatamente illesa. La notizia è stata diramata dalla Procura di Prato, che ha aperto un fascicolo per lesioni gravissime e maltrattamenti a carico dell’uomo, attualmente in carcere. Stando alle prime ricostruzioni, il movente sarebbe stato la gelosia nei confronti della moglie. La donna attualmente è ricoverata all’ospedale di Careggi.