RIETI - AGGUATO AL BUS, AURIEMMA: CAUSE MORTE LEGATE A LANCIO SASSO

“Le cause della morte dell’autista, secondo quanto si è accertato preliminarmente nel corso dell’autopsia, sono direttamente collegate alle ferite nella zona del collo e del torace provocate dalla pietra che gli è stata scagliata contro”. Lo ha detto il procuratore capo di Rieti, Paolo Auriemma, nel corso della conferenza stampa convocata per fare il punto sulle indagini relative all’agguato al pullman dei tifosi del Pistoia basket, costato la vita all’autista Raffaele Marianella. “Il povero autista – ha detto ancora Auriemma – aveva perso molto sangue ed è stato vano anche l’immediato intervento di un agente della Polizia che ha prestato i primi soccorsi e tentato a lungo di rianimarlo”. “Le indagini non sono finite. Ci sono in corso ulteriori verifiche su eventuali responsabilità attribuibili ad altri soggetti”, ha detto ancora il procuratore capo di Rieti. “Il pm Francia – ha aggiunto Auriemma – sta effettuando insieme alla Polizia ulteriori verifiche e riesaminando tutte le prove e le testimonianze raccolte, ma al momento nulla lascia ipotizzare ulteriori responsabilità oltre a quelle contestate ai tre indagati”.