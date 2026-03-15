PRATO - BAMBINA DI 5 ANNI INVESTITA: E’ GRAVE

E’ ricoverata in gravi condizioni nell’ospedale fiorentino di Careggi la bambina di 5 anni investita questa mattina a Prato. la piccola è stata soccorsa e trasportata in codice rosso dall’elicottero Pegaso, fatto intervenire dai soccorritori considerate le gravi condizioni della piccola.

L’incidente è successo intorno alle 11, in via Braga, nella frazione di Tavola. Secondo le prime ricostruzioni, l’automobilista, stava transitando in strada quando la piccola, di nazionalità cinese, sarebbe improvvisamente sfuggita al controllo della madre finendo sulla carreggiata. L’impatto è stato inevitabile. Immediato l’allarme che ha messo in moto la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso Pegaso e la polizia locale per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. L’autista è stato sottoposto all’alcoltest che è risultato negativo.

La tragedia di stamani fa, purtroppo, tornare alla mente quanto avvenuto a Vernio, sempre in provincia di Prato, meno di un mese fa: era la sera del 22 febbraio quando la piccola Nadia era stata travolta e uccisa da un’auto a Mercatale. Anche in quel caso era sfuggita al controllo della madre mentre stava rincasando dopo essere stata ad una festa di compleanno. L’incidente era avvenuto non molto distante da dove abitava la famiglia suscitando dolore e costernazione in tutto il paese della Val di Bisenzio.