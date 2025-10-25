PIOMBINO - CHIEDEVA SOLDI A UN’ANZIANA FINGENDOSI LA FIGLIA, DENUNCIATA

Un messaggio confidenziale ricevuto sul cellulare e la richiesta di avere sul conto corrente dei soldi mille euro. Così una trentacinquenne è riuscita in prima battuta a chiedere dei soldi ad una donna di 70 anni, fingendosi sua figlia. Un messaggio che arrivava da un numero sconosciuto, ma l’urgenza della richiesta di denaro ha spinto la vittima verso una tabaccheria per effettuare il bonifico. Una volta fornito l’iban, la sedicente Figlia ha cercato un altro accredito da parte della donna che a seguito di un blocco bancario ha cominciato a nutrire dubbi e così ha chiamato la figlia tramite il nipote. La figlia stessa ha assicurato alla madre di non averle mai chiesto denaro. E’ stato in quel momento che la donna si è rivolta ai carabinieri della stazione di Piombino che attraverso le indagini sono riusciti a identificare l’autrice della truffa. La trentacinquenne è stata denunciata in stato di libertà alla procura della Repubblica di Livorno per il reato di truffa aggravata.