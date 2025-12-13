PRATO - DOGAIA: AGENTE COLPITO DA UN DETENUTO

Colpito in testa con uno sgabello. La vittima è un agente della polizia penitenziaria in servizio al carcere della Dogaia, finito all’ospedale con una ferita suturata con cinque punti e attualmente sotto osservazione. L’aggressore è un detenuto rinchiuso nel reparto collaboratori di giustizia, noto per i suoi comportamenti aggressivi. Ennesima violenza, ieri, nella casa circondariale di Prato al centro, negli ultimi mesi, di una serie di inchieste che hanno fatto emergere una vera e propria organizzazione con detenuti che gestivano lo spaccio di droga e la distribuzione di telefonini, qualcuno fatto arrivare all’interno della struttura addirittura con i droni. L’ultima aggressione è stata denunciata dal sindacato Sappe.