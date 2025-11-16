EMPOLI (FI) - FERMATO UN UOMO PER L’AGGRESSIONE AL VOLONTARIO MISERICORDIA

Un uomo di quarant’anni è stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, dopo la brutale aggressione avvenuta venerdì scorso ai danni del volontario 84enne della Misericordia di Empoli (Firenze).

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri che hanno condotto le indagini, l’aggressore è un senzatetto, di origini straniere, noto tra i frequentatori della mensa Emmaus, situata non lontano dalla stazione ferroviaria di Empoli. L’episodio si è verificato venerdì intorno alle 11:30, quando l’84enne, terminato il servizio di volontariato proprio all’interno della mensa, ha lasciato lo stabile della Misericordia. Tra lui e il senzatetto, per motivi ancora da accertare, è nata una discussione, e l’uomo si sarebbe scagliato sull’anziano, spingendolo a terra e poi colpendolo con calci e pugni. Un altro volontario è intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, e consentire i soccorsi. L’84enne è stato trasportato in Ospedale, operato d’urgenza, ed è attualmente in prognosi riservata.

Numerose anche le reazioni in queste ore: il presidente delle Misericordie Toscana, Alberto Corsinovi, ha espresso solidarietà al volontario aggredito e alla sua famiglia, condannando fermamente la violenza e chiedendo maggiore tutela per chi si spende gratuitamente per gli altri, mentre il sindaco di Empoli, Alessio Mantellassi, ha definito il gesto “inaccettabile” e ha invocato l’intervento delle istituzioni per garantire una risposta severa.

Sull’evento è intervenuto poi anche il cardinale Lojudice, presidente della Conferenza episcopale toscana, ringraziando tutti i volontari che ogni giorno operano per i più fragili con dedizione, amore e compassione. “Senza di loro, ha detto, la speranza nel mondo sarebbe molto più debole.”