PRATO - Fiamme al Poggetto e a Canneto: interviene anche l’elicottero

I vigili del fuoco di Prato sono impegnati da questa mattina, domenica 17 agosto, per un vasto incendio di vegetazione che si è sviluppato nel comune di Poggio a Caiano. Sul posto, oltre al personale di Prato, anche un’autobotte da Firenze, l’elicottero del nucleo di Arezzo ed il personale Aib della Regione. Le fiamme sono divampate in un uliveto tra via Cegoli e via Palagina. L’elicottero, dopo aver operato a Poggio a Caiano si è spostato a Prato, in località Canneto dove, dalle 14.30 circa, è in corso un altro incendio vegetazione.