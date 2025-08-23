PRATO - GUERRA DELLE GRUCCE: NUOVA PERQUISIZIONE AL LOCALE M2

Una nuova perquisizione è stata effettuata all’interno del locale-circolo M2 di Prato, in via dei Confini nella zona industriale del Macrolotto2. Il locale, gestito da cittadini cinesi e protagonista, a più riprese, di risse pestaggi e atti criminali, è stato ispezionato ieri sera dalla polizia su ordine della Procura. All’interno sono stati identificati 24 cittadini cinesi, di cui sei irregolari (alcuni dei quali già destinatari di provvedimenti di espulsione rimasti ineseguiti). Sequestrati anche cinquanta grammi di droga di vario tipo, per i quali il titolare del locale è stato denunciato per agevolazione dell’uso di sostanze stupefacenti. Elevata anche una sanzione da 5.000 euro per la mancanza dell’abilitazione alla somministrazione di alimenti e bevande.

In realtà l’M2 è ben noto alle cronache: appena 6 giorni fa era stato teatro di una rissa che aveva coinvolto numerosi cittadini cinesi, e in cui una donna proveniente dalla Spagna aveva riportato gravi ferite. Il 18 giugno dell’anno scorso invece, sempre in quel locale si consumò la feroce aggressione nei confronti dell’imprenditore Haifei Zhang, da parte di un gruppo di cittadini cinesi. Aggressione che, come spiega il procuratore Luca Tescaroli “si colloca all’inizio dell’escalation criminosa che ha coinvolto gruppi imprenditoriali antagonisti impegnati nei settori della produzione di grucce per abiti, della logistica e dei trasporti”. La cosiddetta Guerra delle grucce appunto, che sta anche all’origine dell’attentato con il pacco bomba organizzato il 16 febbraio scorso nella sede della società Shunda, in via dei Confini, proprio a ridosso del locale oggi al centro della nuova perquisizione.