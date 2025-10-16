PRATO - LAGHETTO TRASFORMATO IN DISCARICA: TRE INDAGATI

L’intera area circostante il laghetto degli Alcali nella zona dei Lecci a Prato è stata sequestrata penalmente su richiesta della procura nell’ambito di un’articolata attività investigativa che ha portato a scoprire come all’interno dello specchio d’acqua siano stati depositati numerosi rifiuti pericolosi (vernice, olio sintetico da motori, smalto sintetico, impregnate a cera, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi vari, cemento, piccole imbarcazioni, rifiuti domestici, rifiuti ingombranti, ecc.). Accertate anche combustioni illecite di rifiuti sulle rive del lago che si trova appena fuori dall’area dell’interporto di Gonfienti. Si tratta di uno specchio d’acqua un tempo utilizzato dai pescatori e poi anche come scuola di vela ma che ultimamente è in stato di abbandono.

Le indagini, coordinate dalla procura e svolte dalla polizia municipale, da quella provinciale e dai carabinieri di Prato hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone accusate a vario titolo per reati in materia ambientale.