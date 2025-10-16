Cronaca

PRATO - LAGHETTO TRASFORMATO IN DISCARICA: TRE INDAGATI

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

L’intera area circostante il laghetto degli Alcali nella zona dei Lecci a Prato è stata sequestrata penalmente su richiesta della procura nell’ambito di un’articolata attività investigativa che ha portato a scoprire come all’interno dello specchio d’acqua siano stati depositati numerosi rifiuti pericolosi (vernice, olio sintetico da motori, smalto sintetico, impregnate a cera, apparecchiature elettriche ed elettroniche) e rifiuti speciali non pericolosi (imballaggi vari, cemento, piccole imbarcazioni, rifiuti domestici, rifiuti ingombranti, ecc.). Accertate anche combustioni illecite di rifiuti sulle rive del lago che si trova appena fuori dall’area dell’interporto di Gonfienti. Si tratta di uno specchio d’acqua un tempo utilizzato dai pescatori e poi anche come scuola di vela ma che ultimamente è in stato di abbandono.
Le indagini, coordinate dalla procura e svolte dalla polizia municipale, da quella provinciale e dai carabinieri di Prato hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di tre persone accusate a vario titolo per reati in materia ambientale.

Articoli correlati

LIVORNO - CONTESTAZIONE CONTRO SALVINI: CONVALIDATO UN ARRESTO

PRATO - Spaccata nella notte al negozio Deka...

PRATO - Ancora un patteggiamento per l’ex ufficiale...

PRATO - Curriculum Bugetti modificato in modo “irrituale”:...

LIVORNO - LANCIO DI BOMBE CARTA PER L’ARRIVO...

PRATO - Frode da 43 milioni di euro...

PRATO - Violenza sessuale aggravata ai danni di...

BARBERINO (FI) - CAMION IN FIAMME NELLA GALLERIA...

PRATO - Esplosione Calenzano, nuova udienza dell’incidente probatorio:...

AGLIANA (PT) - Omicidio Cini, condannato a 24...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia