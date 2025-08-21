Cronaca

PRATO - MALTEMPO: NUBIFRAGI, GRANDINE E ALBERI ABBATTUTI

Claudio Vannacci
Claudio Vannacci
LIVE

Pioggia, grandine, vento. Un nubifragio di straordinaria intensità ha colpito Prato nel tardo pomeriggio di ieri provocando danni e numerosi disagi. In poco più di mezz’ora sono caduti fino a 51 millimetri di acqua e si sono registrate numerose cadute di alberi che hanno interrotto la viabilità e provocato danni. Uno degli alberi si è abbattuto sulla linea elettrica causando un black out nella zona ovest della città.
La violenza del vento ha anche scoperchiato alcuni tetti, con diverse abitazioni danneggiate, abbattuto transenne e le strutture di perimetro di alcuni cantieri. Sul territorio sono entrate in azione le squadre della Protezione civile. Non sono mancati i problemi anche nei sottopassi: quello di Pratilia, in direzione Pistoia, è stato chiuso e poi riaperto, mentre difficoltà si sono registrate anche in viale Unione Europea. Decine le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Danni ingenti al centro sportivo di Bagnolo a Montemurlo.
E dopo i danni anche le polemiche, con il centrodestra che punta il dito contro i mancati interventi di messa in sicurezza di un territorio estremamente fragile.

Articoli correlati

SAN MARCELLO (PT) - TRUFFA DEL FINTO CARABINIERE:...

PRATO - Interdittiva antimafia per azienda edile pratese:...

PISTOIA - FERRAGOSTO, MAXI-CONTROLLI DEI CARABINIERI A PISTOIA

PESCIA (PT) - GENITORI IN VACANZA, FIGLIO 17ENNE...

PRATO - Fiamme al Poggetto e a Canneto:...

VIAREGGIO - MORTA NEL PERCO, VIVEVA IN AUTO...

PRATO - MAFIA CINESE: L’ALLARME DEL PROCURATORE SPIEZIA

PRATO - Il killer delle escort potrebbe aver...

PISTOIA - FURTO MATERIALE FARMACEUTICO PER 3 MILIONI

PISA - GUIDE TURISTICHE ABUSIVE SCOPERTE DALLA GUARDIA...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia