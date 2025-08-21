PRATO - MALTEMPO: NUBIFRAGI, GRANDINE E ALBERI ABBATTUTI

Pioggia, grandine, vento. Un nubifragio di straordinaria intensità ha colpito Prato nel tardo pomeriggio di ieri provocando danni e numerosi disagi. In poco più di mezz’ora sono caduti fino a 51 millimetri di acqua e si sono registrate numerose cadute di alberi che hanno interrotto la viabilità e provocato danni. Uno degli alberi si è abbattuto sulla linea elettrica causando un black out nella zona ovest della città.

La violenza del vento ha anche scoperchiato alcuni tetti, con diverse abitazioni danneggiate, abbattuto transenne e le strutture di perimetro di alcuni cantieri. Sul territorio sono entrate in azione le squadre della Protezione civile. Non sono mancati i problemi anche nei sottopassi: quello di Pratilia, in direzione Pistoia, è stato chiuso e poi riaperto, mentre difficoltà si sono registrate anche in viale Unione Europea. Decine le telefonate giunte al centralino dei vigili del fuoco e della polizia municipale. Danni ingenti al centro sportivo di Bagnolo a Montemurlo.

E dopo i danni anche le polemiche, con il centrodestra che punta il dito contro i mancati interventi di messa in sicurezza di un territorio estremamente fragile.