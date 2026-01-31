Cronaca

PRATO - SEQUESTRO LAMPO: ARRESTATO UNO DEI RAPITORI

Claudio Vannacci
Svolta nell’inchiesta sul sequestro lampo di Yang Yixiang, il cinese di 46 anni rapito all’alba di domenica 30 novembre fuori da un locale a Prato e rilasciato il 5 dicembre scorso. I carabinieri del Nucleo Investigativo hanno individuato e arrestato in Bulgaria, in esecuzione di un mandato europeo, un 50enne bulgaro. Secondo le indagini coordinate dalla Dda di Firenze sarebbe lui uno dei due falsi poliziotti autore materiale del sequestro dell’uomo. L’accusa nei suoi confronti è di sequestro persona a scopo di estorsione. Le indagini avevano già condotto prima al fermo e poi alla misura cautelare della custodia in carcere di due indagati di nazionalità cinese, accusati di essere stati i carcerieri. I due erano stati trovati il 13 dicembre in quella ritenuta la casa prigione del 46enne.
La svolta c’è stata nella tarda serata del 29 gennaio. Il 50enne è stato trovato in una delle sue abitazioni nella città di Pernik ed è ora in attesa di estradizione. Restano adesso da trovare l’altro falso poliziotto e, soprattutto, l’organizzatore e mandante del sequestro lampo, per il quale era stato pagato un riscatto in criptovaluta.

