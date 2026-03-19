PRATO - SFRUTTAMENTO LAVORO, INDAGATA UN’INTERA FAMIGLIA

Sono accusati di aver sfruttato almeno una decina di lavoratori, sia cinesi sia provenienti dai paesi africani. Turni di 13 ore al giorno che potevano arrivare anche a 16, sette giorni su sette con brevissime pause e retribuzioni al di sotto della soglia minima prevista dai contratti nazionali di lavoro. Per questo motivo la procura di Prato ha richiesto e ottenuto dal gip misure cautelari nei confronti di un intero nucleo familiare di nazionalità cinese con le accuse di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Le misure riguardano un uomo di 53 anni, messo ai domiciliari con braccialetto elettronico, la moglie di 51 anni, il figlio di 29 e la nuora trentenne. Per questi ultimi tre è stato disposto il divieto di dimora a Prato e l’interdizione per 12 mesi dallo svolgimento di attività di impresa. Il 53enne, secondo quanto ricostruito dalla procura, era il titolare occulto di due ditte e di una società, tutte intestate a prestanome ma con la sede nel medesimo sito produttivo, in via Galcianese.

Le indagini sono state svolte dal Nucleo antisfruttamento dell’Asl (di recente rinforzato), dalla guardia di finanza e dalla polizia locale. Secondo quanto accertato, le ditte avevano numerosi committenti, tra i quali anche Piazza Italia, recentemente messa in amministrazione giudiziaria proprio per aver esternalizzato la produzione presso aziende che operavano lo sfruttamento sistematico dei propri dipendenti.

Come viene spiegato in una nota dal procuratore Luca Tescaroli, l’azione della procura si sta svolgendo su più livelli per bonificare la filiera della moda agendo da una parte sull’imprenditore radicato nel territorio pratese e che applica lo sfruttamento lavorativo, dall’altra su chi si avvale dei vantaggi derivanti dalla produzione svolta con i sistemi illegali.

Nel corso delle indagini è stato anche scoperto un dormitorio, non lontano dalla sede delle ditte, dove i dipendenti erano alloggiati in precarie condizioni igienico-sanitarie.