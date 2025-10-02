Cronaca

GROSSETO - TRE MORTI E CINQUE FERITI IN UN INCIDENTE SULL’AURELIA

Alessio Poggioni
Tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 9 lungo la statale Aurelia, in carreggiata nord, all’altezza di Grosseto. Nello scontro, che ha coinvolto un furgone e un pulmino a nove posti con a bordo turisti indiani, hanno perso la vita tre persone e altre cinque sono rimaste ferite, tra cui un minore portato in elicottero al Meyer di Firenze in gravi condizioni. Le vittime sono marito e moglie di origine indiana, in vacanza in Italia con la famiglia, e un interprete italiano. I feriti sono stati estratti dai veicoli dai vigili del fuoco e affidati ai sanitari: oltre al bambino, due sono stati trasferiti all’ospedale di Siena e due a Grosseto, non in gravi condizioni. Secondo quanto appreso sulla dinamica, il pulmino con i turisti è finito contro un autocarro che si era fermato per evitare un furgone in panne.

