Barberino Tavarnelle (FI) - BARBERINO TAVARNELLE OSPITA LA BIENNALE DI ARTE E SCIENZA

Due luoghi simbolo del territorio di Barberino Tavarnelle, in provincia di Firenze — la Cupola di Semifonte e l’Osservatorio Astronomico del Chianti — si trasformano in spazi dedicati all’arte e all’esplorazione scientifica grazie alla seconda edizione di “Arte nel Paesaggio”.

Al centro del percorso espositivo, il tema del Tempo, inteso come ritmo dell’universo e ciclo naturale in continuo mutamento.

All’Osservatorio Polifunzionale del Chianti è ospitata un’installazione di Luca Pozzi, che invita lo spettatore a riflettere sulla struttura dell’universo e sulla nostra percezione della realtà, utilizzando come punto di partenza le cariche elettriche dei muoni che giungono sulla Terra.

L’evento espositivo è in programma fino al prossimo 30 novembre.