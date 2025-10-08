Cultura

FIRENZE - Fondazione longhi: conclusi i lavori di villa il tasso

Maria Teresa Rabotti
Contiene dei gioielli inestimabili uno su tutti il ragazzo morso da un ramarro di Caravaggio. E’ villa il Tasso a Firenze sede della Fondazione Roberto Longhi, dove si sono conclusi i lavori di restauro grazie alla Fondazione Cassa di Risparmio. I lavori per oltre 800mila euro erano iniziati nel 2023.
Nella villa lo storico dell’arte ha vissuto con la moglie la scrittrice Anna Banti.

