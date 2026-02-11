FIRENZE - LA POESIA VISIVA DI MICCINI IN MOSTRA A PALAZZO SACRATI STROZZI

“Anche il silenzio è parola”. È il titolo della mostra dedicata a Eugenio Miccini, poeta visivo fiorentino e figura centrale dell’avanguardia italiana del secondo Novecento, inaugurata all’interno della sede della presidenza della Regione Toscana in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. L’esposizione presenta 43 opere provenienti dalla collezione di Carlo Palli donata alla Regione Toscana e già esposte al Museo Pecci di Prato. Miccini, poeta, artista e teorico fondatore e animatore del Gruppo 70 e protagonista della Poesia Visiva, linguaggio sperimentale che intreccia parola e immagine come strumento critico nei confronti della società dei consumi e dei media, nacque a Firenze nel 1925 e qui si è spento 83 anni dopo. Particolarmente prolifica in ambito letterario è stata la sua produzione negli anni Sessanta coniugando forme espressive diverse, dalla letteratura alla pittura alla musica, sempre nel segno dell’avanguardia