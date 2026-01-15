FIRENZE - NUOVO MUSEO ACCADEMIA BARGELLO: BIGLIETTO UNICO E PERCORSI TEMATICI

Cultura

La nuova grande realtà museale statale di Firenze, nata dall’accorpamento della Galleria dell’Accademia di Firenze con il Museo del Bargello comprende anche Museo delle Cappelle Medicee, Museo di Palazzo Davanzati, Complesso di Orsanmichele, Museo di Casa Martelli e, al termine dei lavori, anche l’ex chiesa di San Procolo. Sette luoghi che da soli varrebbero il viaggio ora riuniti sotto la direzione di Andreina Contessa. La nuova direttrice ha annunciato che le singole realtà verranno armonizzate in una unica attraverso principalmente un biglietto cumulativo e percorsi tematici. Dal 15 marzo sarà possibile fare un biglietto di 38 euro per tutti e sette (da usare nelle 72 ore) e uno da 26 euro solo per Accademia e Bargello da usare in 48 ore. Quanto ai percorsi tematici, saranno tre. Anche gli orari saranno unificati (tranne casa Martelli) dalle 8:15 alle 18:50 con chiusura il lunedì.

