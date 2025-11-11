Cultura

Empoli - Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960

Maria Teresa Rabotti
Maria Teresa Rabotti
LIVE

A distanza di cent’anni, una grande mostra racconta come, in una provincia apparentemente lontana dai centri cittadini, si sia accesa una delle esperienze più originali del Novecento toscano. La mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960”, promossa dal Comune e dalla Fondazione CR Firenze è stata allestita nei rinnovati spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe di Empoli.

,

Articoli correlati

FIRENZE - IL DIO FLUVIALE DI MICHELANGELO: UN...

FIRENZE - Fondazione longhi: conclusi i lavori di...

FIRENZE - PERGOLA: IN SCENA UN ALTRO ATTO...

PISTOIA - Il futurismo di Balla in mostra...

FIRENZE - LA GRANDE MOSTRA SUL BEATO ANGELICO...

FIRENZE - DECLASSAMENTO PERGOLA: PRESENTATO RICORDO, ORA COMUNE...

FIRENZE - L’ARCHITETTURA DI GAE AULENTI IN MOSTRA:...

Impruneta (FI) - LE SONORITÀ SENZA CONFINI DI...

Barberino Tavarnelle (FI) - BARBERINO TAVARNELLE OSPITA LA...

LIVORNO - EFFETTO VENEZIA 2025 DEBUTTA CON NUMERI...

Qualcosa che sia per te.

Facebook-f Youtube X-twitter Rss
Privacy | Preferenze

P.Iva 01549130977 – CF 00222070526 – Iscriz. al ROC n.13573 del 23/11/2006
Testata giornalistica iscritta al Tribunale di Prato n.160/90 del 20/10/1990

Tutti i diritti riservati © 2025

Powered by Rubidia

@2025 TOSCANA TV. Tutti i diritti riservati. Powered by Rubidia