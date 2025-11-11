Empoli - Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960

A distanza di cent’anni, una grande mostra racconta come, in una provincia apparentemente lontana dai centri cittadini, si sia accesa una delle esperienze più originali del Novecento toscano. La mostra “Provincia Novecento. Arte a Empoli 1925–1960”, promossa dal Comune e dalla Fondazione CR Firenze è stata allestita nei rinnovati spazi dell’Antico Ospedale San Giuseppe di Empoli.

