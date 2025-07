PIOMBINO - ACCIAIERIE: FIRMATO L’ACCORDO PER IL FUTURO OCCUPAZIONALE

È stato firmato, durante il tavolo sulle prospettive occupazionali del polo siderurgico di Piombino – alla presenza delle strutture del Mimit e del ministero del Lavoro, dei rappresentanti di Metinvest Adria e delle organizzazioni sindacali – l’accordo quadro che sancisce le condizioni per il passaggio della forza lavoro tra Jsw Steel Italy Piombino e Metinvest Adria, assicurando tutele occupazionali e continuità lavorativa ai dipendenti coinvolti. L’intesa rappresenta un passo fondamentale nel processo di rilancio dell’area di Piombino. Su questo momento decisivo piovono commenti. Secondo la Fiom “rappresenta un passo significativo per il rilancio produttivo del sito di Piombino e costituisce una base solida per i prossimi sviluppi industriali e contrattuali”. Tutti i punti fondamentali contenuti nel mandato assembleare del 9 luglio sono stati ampiamente raggiunti” e che le “rivendicazioni poste dai lavoratori in quella sede, in termini di tutele occupazionali, investimenti industriali, sostenibilità sociale e ambientale, hanno trovato una sintesi concreta e positiva, frutto di un confronto serrato ma costruttivo tra tutte le parti coinvolte”. “un risultato importante, coerente con la nostra richiesta di vincolare ogni accordo di programma a un’intesa sindacale che garantisca piena tutela degli aspetti occupazionali” E’ il parere espresso dal segretario generale Fim Cisl Ferdinando Uliano e dal segretario nazionale Valerio D’Alò. Come Uilm la richiesta è che i primi lavoratori siano assunti in Metinvest Adria a partire dal primo semestre 2026 e l’inserimento della totalità del bacino avverrà entro il 2028.”Un grazie speciale – conclude il sindaco di Piombino Francesco Ferrari – al Mimit per aver facilitato un confronto serio e propositivo. Il nostro obiettivo ora è vigilare affinché ogni impegno venga rispettato”.