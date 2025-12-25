PRATO - Il bilancio di Confcommercio: “Crescita della base associativa e dei servizi”. Gli obiettivi per il nuovo anno

“L’anno che sta per concludersi ci ha visto cogliere molteplici risultati: in primis la crescita della base associativa e quella dei servizi assicurati alle imprese. Ora le nuove sfide riguardano la lotta alla desertificazione commerciale e la valorizzazione turistica di Prato”. Con queste parole il vicepresidente per Confcommercio Prato, Tommaso Signorini, ha aperto il tradizionale brindisi di fine anno con la stampa, occasione propizia per tracciare un bilancio dell’anno che va in archivio e per orientare lo sguardo verso le sfide del futuro prossimo.

Il 2025, per Confcommercio, è stato un anno di consolidamento e di espansione. L’Associazione ha registrato un consistente aumento della base associativa, segno di una fiducia crescente da parte delle imprese del territorio. Parallelamente, si è ampliata e qualificata l’offerta dei servizi, con un ventaglio di strumenti e opportunità sempre più mirati a sostenere gli operatori in un contesto economico complesso e in continua trasformazione. A rafforzare ulteriormente la struttura è stata anche la crescita delle risorse umane interne, nuove professionalità che hanno contribuito a rendere più solida e capillare la capacità di supporto alle aziende.

Tra i traguardi più significativi dell’anno si collocano inoltre la costituzione di una rappresentanza specifica per il centro storico, pensata per dare voce alle esigenze di un tessuto commerciale che vive quotidianamente le sfide della modernità, e la nascita della Delegazione della Vallata, che riunisce i comuni di Vernio, Vaiano e Cantagallo, ampliando così la rete di rappresentanza territoriale. Non meno rilevante la nomina di numerosi presidenti pratesi all’interno delle categorie sindacali di Confcommercio, segnale di crescente protagonismo e radicamento della città all’interno dell’organizzazione. A completare il quadro, il recente rinnovo della Giunta, che ha visto appunto l’ingresso di Tommaso Signorini nel ruolo di vicepresidente a Prato, ulteriore tassello di un percorso di rafforzamento istituzionale.

Guardando al futuro, Confcommercio profila tra le principali sfide del 2026 la necessità di continuare a tutelare i settori rappresentati valorizzando le città e le attività commerciali, come elementi centrali della vita comunitaria. L’Associazione ribadisce il proprio impegno nella lotta alla desertificazione commerciale e sottolinea l’urgenza di riprendere il percorso interrotto sulla Dmo (Destination Management Organization) per Prato, così da dare nuovo impulso al turismo.

“Tutti i risultati raggiunti – ha concluso Signorini – sono merito del grande gruppo di lavoro di Confcommercio, dai vertici ad ogni singolo collaboratore. Ora il nostro compito sarà sempre di più quello di rendere più solida la rappresentanza, perché solo una voce autorevole e coesa può garantire al territorio di essere competitivo in un contesto globale che si muove rapidamente e che richiede capacità di adattamento. Continueremo a fornire alle imprese strumenti e prospettive per crescere insieme alla città.”