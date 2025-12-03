PRATO - Nasce un percorso innovativo per accompagnare micro, piccole e medie imprese del tessile–moda verso la sostenibilità

La sostenibilità non è più un traguardo irraggiungibile per le micro e piccole imprese del distretto tessile pratese. Confartigianato Imprese Prato e 4sustainability avviano ufficialmente una nuova partnership strategica dedicata allo sviluppo della sostenibilità ambientale e sociale nel territorio. Un’alleanza che segna l’inizio di un percorso strutturato, pensato per guidare le imprese – passo dopo passo – verso i nuovi standard europei e le richieste dei brand internazionali, rafforzandone competitività, trasparenza e reputazione.

Il primo step è l’evento “La rivoluzione del Sistema Moda: tracciabilità, responsabilità e trasparenza al centro del cambiamento”, in programma venerdì 5 dicembre alle 15 negli spazi di Prisma, in via Galcianese 34 – Prato.

Verrà presentata la Piattaforma Ympact, uno strumento operativo, snello e costruito su misura per le micro, piccole e medie imprese del territorio. La piattaforma definisce un protocollo chiaro di impegni, indicatori e misurazioni che consente alle aziende di valutare il proprio livello di compliance e sostenibilità: dalla tracciabilità alla gestione delle risorse, dalla tutela dei lavoratori all’adozione di strategie più consapevoli. Una soluzione che rende la sostenibilità non soltanto un obbligo normativo, ma una leva strategica di posizionamento per le imprese del distretto, capace di aprire nuove opportunità di mercato e di qualificare ulteriormente la filiera pratese.

Con questa iniziativa Confartigianato Imprese Prato conferma il proprio ruolo di riferimento per le aziende del territorio, offrendo accompagnamento, strumenti concreti e partner di valore assoluto per affrontare una trasformazione ormai imprescindibile. La sostenibilità è il futuro del sistema moda. Questo percorso rappresenta l’occasione per costruirlo insieme, in modo graduale, consapevole e competitivo.

Dopo l’evento inaugurale “La rivoluzione del sistema moda: tracciabilità, responsabilità, impatto e trasparenza al centro delle strategie del mercato e della normativa”, la partnership entra ora nella sua fase operativa.

Le aziende interessate saranno coinvolte in un percorso di engagement strutturato, con momenti di ascolto, raccolta delle esigenze e definizione condivisa delle priorità. Seguirà un ciclo di incontri riservati incentrati sui pilastri fondamentali della trasformazione sostenibile: Sostenibilità ambientale nella produzione; Chem & Ethic: monitoraggio della catena di fornitura tra legalità, compliance e riduzione dell’impatto; Planet & Cycle: riduzione dell’impronta ambientale, decarbonizzazione, LCA e circolarità; Materia & Tracciabilità + DPP: materiali sostenibili, tracciabilità dei processi e passaporto digitale di prodotto; People & Chain: responsabilità sociale, attenzione alle persone e coinvolgimento delle subforniture.

Chi volesse partecipare può comunicare la propria presenza a: segreteria@prato.confartigianato.it o a v.tacchi@prato.confartigianato.it.