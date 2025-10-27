PRATO - Vertenza L’Alba: nuova convocazione del tavolo istituzionale. I Sudd Cobas: “Patrizia Pepe e Canadian non continuino a nascondersi”

Il presidente della Provincia di Prato e sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, ha convocato per giovedì 30 ottobre alle 12 in palazzo Banci Buonamici a Prato, una nuova riunione del tavolo di confronto istituzionale per arrivare ad una positiva soluzione della vertenza L’Alba, che vede ormai da agosto scorso 18 lavoratori privi di stipendio. “Ho riconvocato il Tavolo istituzionale sulla vertenza L’Alba, dopo vari passaggi di confronto con i soggetti coinvolti nella vicenda, committenti e sindacato Sudd Cobas- spiega Simone Calamai- L’obiettivo è che questo momento di confronto possa essere davvero proficuo nell’interesse dei diritti dei lavoratori coinvolti e della parte sana del distretto tessile pratese. Stiamo lavorando, pur con fatica, per arrivare verso una soluzione positiva della vicenda ed il nostro impegno, anche in queste ultime settimane, non si è mai fermato. Il Tavolo istituzionale, non a caso, è stato convocato nel momento in cui le cose hanno avuto un’evoluzione tale da poter far sperare in una soluzione favorevole per tutti i soggetti coinvolti, in primis per i lavoratori”. Al Tavolo dunque parteciperanno le aziende committenti che hanno sempre preso parte al confronto, i lanifici Nello Gori e Roma, il sindacato Sudd Cobas e il sindaco Calamai, che ha promosso lo spazio di confronto per la tutela dei diritti degli operai e per salvaguardare un pezzo della filiera tessile, quello del confezionamento, della stiratura e della logistica, senza il quale saltano ordini e produzioni e che a catena si potrebbero ripercuotere sul sistema occupazionale tessile.

Intanto oggi, sotto la Provincia di Prato, c’è stata una manifestazione organizzata dai Sudd Cobas. Il sindacato chiede nuovamente che al tavolo partecipino tutte le aziende che si servivano della stireria L’Alba. “Patrizia Pepe e Canadian – dice Luca Toscano dei Sudd Cobas – non continuino a nascondersi. Le istituzioni esercitino il massimo di pressione sui due brand affinché partecipino al tavolo e facciano la loro parte per garantire pagamento degli stipendi e continuità occupazionale”.