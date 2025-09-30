Toscana - 1 ottobre al via le vaccinazioni antinfluenzale e covid

Il virus dell’influenza e quello del Covid-19 possono portare complicanze anche gravi, ecco perchè la vaccinazione rappresenta un’importante misura di protezione per se stessi e per gli altri, riduce le complicanze e favorisce l’efficienza dell’assistenza sanitaria. La vaccinazione antinfluenzale è raccomandata ed offerta gratuitamente alle persone a partire dai sessanta anni di età ed ai soggetti a rischio di qualsiasi età. Il periodo ottimale per vaccinarsi è quello autunnale. La campagna prenderà avvio in contemporanea con quella anti Covid-19. Inizierà dalle categorie più a rischio a partire da mercoledì 1 ottobre e proseguirà, da lunedì 6 ottobre per le altre categorie previste dalla circolare del Ministero della Salute.